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1 мая, 13:43

Новейший турецкий истребитель впервые совершил выкатку на своих двигателях

<p>Турецкий истребитель пятого поколения. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4p-ddK0HchM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">InShort</a></p>

Турецкий истребитель пятого поколения. Фото © YouTube / InShort

Турецкий истребитель пятого поколения впервые совершил выкатку на своих двигателях перед зрителями. Церемония проходит в городе Кахраманказан близ Анкары, где расположена база ВВС.

Речь идёт о боевом истребителе TF-X, который создаётся в рамках программы "Национальный боевой самолёт". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который участвовал в церемонии, презентовал официальное название данного воздушного судна. Самолёт будет называться Kaan.

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Этот истребитель выехал на собственных двигателях к публике в сопровождении учебно-боевого самолёта Hurjet, ранее совершившего свой первый полёт. Как заявил Эрдоган, сегодня исторический день для оборонной промышленности и авиации Турции.

"За последние месяцы мы испытали моменты большой гордости за нашу оборонку. Теперь мы присутствуем и на воде, и на земле, и в воздухе. И у нас ещё будет много достижений в дальнейшем", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что корпорация Lockheed Martin получила от Минобороны США контракт на 7,8 млрд долларов на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников.

Иван Косицын
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