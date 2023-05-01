Новейший турецкий истребитель впервые совершил выкатку на своих двигателях

Турецкий истребитель пятого поколения впервые совершил выкатку на своих двигателях перед зрителями. Церемония проходит в городе Кахраманказан близ Анкары, где расположена база ВВС.

Речь идёт о боевом истребителе TF-X, который создаётся в рамках программы "Национальный боевой самолёт". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который участвовал в церемонии, презентовал официальное название данного воздушного судна. Самолёт будет называться Kaan.

Этот истребитель выехал на собственных двигателях к публике в сопровождении учебно-боевого самолёта Hurjet, ранее совершившего свой первый полёт. Как заявил Эрдоган, сегодня исторический день для оборонной промышленности и авиации Турции.

"За последние месяцы мы испытали моменты большой гордости за нашу оборонку. Теперь мы присутствуем и на воде, и на земле, и в воздухе. И у нас ещё будет много достижений в дальнейшем", — подчеркнул глава государства.