Турция представила свой истребитель, который призван частично заменить F-16
Эрдоган: Истребитель Hurjet сможет частично заменить F-16 в ВВС Турции
Учебно-боевой истребитель Hurjet. Обложка © YouTube / Tech Center
Новый учебно-боевой истребитель Hurjet сможет частично заменить самолёты F-16 в ВВС Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии представления новых моделей боевой авиации в городе Кахраманказан.
Данный турецкий самолёт ранее совершил свой первый полёт. По словам Эрдогана, в ближайшее время Hurjet будет дооснащён отечественным вооружением, радарами и поступит в ВВС страны.
"Он сможет частично заменить имеющиеся у нас на вооружении самолёты F-16. Мы передадим Hurjet Вооружённым силам, и из этого самолёта будут сформированы отдельные эскадрильи", — подчеркнул турецкий лидер.
Как сообщал Лайф, корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт почти на восемь миллиардов долларов на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников.