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1 мая, 13:58

Турция представила свой истребитель, который призван частично заменить F-16

Эрдоган: Истребитель Hurjet сможет частично заменить F-16 в ВВС Турции

<p>Учебно-боевой истребитель Hurjet. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6qxenYjDOcw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tech Center</a></p>

Учебно-боевой истребитель Hurjet. Обложка © YouTube / Tech Center

Новый учебно-боевой истребитель Hurjet сможет частично заменить самолёты F-16 в ВВС Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии представления новых моделей боевой авиации в городе Кахраманказан.

Данный турецкий самолёт ранее совершил свой первый полёт. По словам Эрдогана, в ближайшее время Hurjet будет дооснащён отечественным вооружением, радарами и поступит в ВВС страны.

Новейший турецкий истребитель впервые совершил выкатку на своих двигателях

Новейший турецкий истребитель впервые совершил выкатку на своих двигателях

"Он сможет частично заменить имеющиеся у нас на вооружении самолёты F-16. Мы передадим Hurjet Вооружённым силам, и из этого самолёта будут сформированы отдельные эскадрильи", — подчеркнул турецкий лидер.

Как сообщал Лайф, корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт почти на восемь миллиардов долларов на производство 126 истребителей F-35 для ВС США и их союзников.

Иван Косицын
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