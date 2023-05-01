Турция представила свой истребитель, который призван частично заменить F-16

Новый учебно-боевой истребитель Hurjet сможет частично заменить самолёты F-16 в ВВС Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии представления новых моделей боевой авиации в городе Кахраманказан.

Данный турецкий самолёт ранее совершил свой первый полёт. По словам Эрдогана, в ближайшее время Hurjet будет дооснащён отечественным вооружением, радарами и поступит в ВВС страны.

"Он сможет частично заменить имеющиеся у нас на вооружении самолёты F-16. Мы передадим Hurjet Вооружённым силам, и из этого самолёта будут сформированы отдельные эскадрильи", — подчеркнул турецкий лидер.