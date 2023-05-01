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1 мая, 14:32

Жену Сунака уличили в получении крупных сумм из госбюджета

Times: Компания жены Сунака получила почти £300 тысяч от властей Британии

<p>Премьер-министр Британии Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти. Обложка © Getty Images / Max Mumby / Indigo</p>

Премьер-министр Британии Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти. Обложка © Getty Images / Max Mumby / Indigo

Компания, долей в которой владеет супруга британского премьер-министра Риши Сунака Акшата Мурти, получила почти 350 тысяч фунтов стерлингов в рамках программы господдержки, сообщает газета The Times.

Речь идёт об инвестиционной фирме Catamaran Ventures, в которой первая леди Соединённого Королевства владеет долей в стартапе в области образовательных технологий Study Hall. По данным издания, в 2022 году организация получила грант от правительственной компании Innovate UK, которая оказывает финансовую помощь бизнесменам, работающим в сфере инноваций. Сумма гранта составила 349 976 фунтов стерлингов (34,6 миллиона рублей).

В статье подчёркивается: сам факт, что жена британского премьера частично владеет компанией, которая является прямым бенефициаром госфинансирования, поднимает "новые вопросы", связанные с её деловыми отношениями с кабмином, возглавляемым её супругом.

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Ранее Лайф писал, что семья Сунака имеет состояние в 730 миллионов фунтов стерлингов. Жена политика Акшата Мурти — дочь индийского IT-магната Нараяны Мурти, которому принадлежит компания Infosys, его состояние оценивается в четыре с половиной миллиарда долларов.

Наталья Исакова
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