В Петербурге водитель "ауди" прокатил сотрудников ППС на капоте и сбежал
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля "Ауди-А6" во время проверки сотрудниками полиции начал движение и прокатил на капоте двух сотрудников службы. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошёл на Удельном проспекте. Полицейские остановили машину с подмосковными номерами для проверки документов. Однако они не успели завершить начатое, поскольку водитель нажал на газ. Он скрылся, даже не проверив, не пострадали ли сотрудники МВД.
Через некоторое время его задержали сотрудники ГИБДД на Фермском шоссе. Водителем оказался 32-летний мужчина. Вместе с ним в салоне был 34-летний пассажир. По предварительной информации, они были в нетрезвом состоянии.
Ранее Лайф писал о том, что в подмосковном Красногорске нетрезвый мужчина на большой скорости влетел в припаркованный BMW, владельцу которого представился сотрудником ППС и предложил замять дело.
ТАСС / Замир Усманов