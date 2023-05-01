В Петербурге водитель "ауди" прокатил сотрудников ППС на капоте и сбежал

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля "Ауди-А6" во время проверки сотрудниками полиции начал движение и прокатил на капоте двух сотрудников службы. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл на Удельном проспекте. Полицейские остановили машину с подмосковными номерами для проверки документов. Однако они не успели завершить начатое, поскольку водитель нажал на газ. Он скрылся, даже не проверив, не пострадали ли сотрудники МВД.

Через некоторое время его задержали сотрудники ГИБДД на Фермском шоссе. Водителем оказался 32-летний мужчина. Вместе с ним в салоне был 34-летний пассажир. По предварительной информации, они были в нетрезвом состоянии.