Вице-премьер Украины возразила омбудсмену по вопросу российского гражданства
Вице-премьер Украины Верещук призвала граждан не получать российские паспорта
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала граждан не получать российские паспорта. Соответствующее сообщение появилось в её телеграм-канале.
"Мои рекомендации украинцам [на вошедших в состав РФ территориях] остаются теми же: российские паспорта не брать", — написала она.
Таким образом она прокомментировала подписанный 27 апреля президентом РФ Владимиром Путиным указ, в котором говорится о порядке проживания в стране жителей новых регионов без российского гражданства. Согласно документу, те, кто не принял гражданство РФ, могут быть выдворены из страны, если будут создавать угрозу национальной безопасности.
Также таким образом Верещук ответила украинскому омбудсмену. Ранее Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов получить паспорт РФ. При этом он также рассказал о разработке нового закона, который позволит украинцам отказаться от использования российского паспорта.
ТАСС / Александр Река