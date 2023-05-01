Вице-премьер Украины возразила омбудсмену по вопросу российского гражданства

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала граждан не получать российские паспорта. Соответствующее сообщение появилось в её телеграм-канале.

"Мои рекомендации украинцам [на вошедших в состав РФ территориях] остаются теми же: российские паспорта не брать", — написала она.

Таким образом она прокомментировала подписанный 27 апреля президентом РФ Владимиром Путиным указ, в котором говорится о порядке проживания в стране жителей новых регионов без российского гражданства. Согласно документу, те, кто не принял гражданство РФ, могут быть выдворены из страны, если будут создавать угрозу национальной безопасности.