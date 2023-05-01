КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 15:39

Ставшая сенсацией юная россиянка проиграла на турнире в Мадриде

16-летняя российская теннисистка Андреева проиграла белоруске в Мадриде

В третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче с белорусской Ариной Соболенко. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу последней.

Для юной российской спортсменки это первый турнир под эгидой WTA. Андреева занимает в мировом рейтинге 194-е место. Её белорусская оппонентка является второй ракеткой мира.

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Ранее Лайф писал о том, что российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000, проходящего в Мадриде, и установила рекорд турниров этой категории.

Обложка ©

Getty Images / Julian Finney

Илья Суриков
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