Ставшая сенсацией юная россиянка проиграла на турнире в Мадриде
16-летняя российская теннисистка Андреева проиграла белоруске в Мадриде
В третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче с белорусской Ариной Соболенко. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу последней.
Для юной российской спортсменки это первый турнир под эгидой WTA. Андреева занимает в мировом рейтинге 194-е место. Её белорусская оппонентка является второй ракеткой мира.
Ранее Лайф писал о том, что российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000, проходящего в Мадриде, и установила рекорд турниров этой категории.
Getty Images / Julian Finney