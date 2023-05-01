Ставшая сенсацией юная россиянка проиграла на турнире в Мадриде

В третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче с белорусской Ариной Соболенко. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу последней.

Для юной российской спортсменки это первый турнир под эгидой WTA. Андреева занимает в мировом рейтинге 194-е место. Её белорусская оппонентка является второй ракеткой мира.