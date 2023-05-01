С 1 мая повышен тариф на передачу электроэнергии

Правительство России повысило с 1 мая на 6,3% тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

"Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети <…> с учётом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года", — говорится в документе, который подписал премьер Михаил Мишустин.

Как следует из распоряжения, оно вступает в силу с момента его официального опубликования.