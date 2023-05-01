Ретроавтобусы, форма из 40-х: Волгоград принимает "матч из прошлого" в честь победы в Сталинградской битве

В честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде сегодня состоится ретроматч. Он пройдёт на стадионе "Волгоград-арена".

Подготовка к ретроматчу в Волгограде. Видео © Telegram / notdead34

Игру проведут по мотивам матча 1943 года между сталинградским "Динамо" и московским "Спартаком". Она прошла всего через три месяца после завершения Сталинградской битвы. Как сообщили организаторы, стадион на 45 тысяч зрителей будет полностью заполнен.

У входа на стадион заранее выстроилась огромная очередь желающих посмотреть матч. Люди отправились на мероприятие целыми семьями.

Матч пройдёт в ретростиле, а значит, будут соблюдены советские футбольные традиции. Например, перед игрой состоится церемония обмена букетами, а судьи и спортсмены выйдут на газон в стилизованной форме, даже комментаторы будут одеты по моде 40-х годов. Футболистов привозили на ретроавтобусе.