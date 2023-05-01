КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 17:34

Белый дом заявил, что вскоре передаст Украине новые пакеты военной помощи

Власти США решили передать Украине дополнительные пакеты военной помощи, заявили в Белом доме. Почти всё, о чём она просила для организации контрнаступления, уже передано, заверили там.

"Очень скоро вы увидите новые поставки от нас", — заявил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он уточнил: что касается запрошенных Киевом на весну наступательного вооружения, США "предоставили почти всё".

В Сенате США выступили против неограниченной помощи Украине

В Сенате США выступили против неограниченной помощи Украине

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил о том, что у США слишком мало ракет большой дальности, чтобы передавать их Украине.

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Flickr / soldiersmediacenter

Андрей Григорьев
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