Белый дом заявил, что вскоре передаст Украине новые пакеты военной помощи

Власти США решили передать Украине дополнительные пакеты военной помощи, заявили в Белом доме. Почти всё, о чём она просила для организации контрнаступления, уже передано, заверили там.

"Очень скоро вы увидите новые поставки от нас", — заявил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он уточнил: что касается запрошенных Киевом на весну наступательного вооружения, США "предоставили почти всё".