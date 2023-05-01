Белый дом заявил, что вскоре передаст Украине новые пакеты военной помощи
Власти США решили передать Украине дополнительные пакеты военной помощи, заявили в Белом доме. Почти всё, о чём она просила для организации контрнаступления, уже передано, заверили там.
"Очень скоро вы увидите новые поставки от нас", — заявил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
При этом он уточнил: что касается запрошенных Киевом на весну наступательного вооружения, США "предоставили почти всё".
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил о том, что у США слишком мало ракет большой дальности, чтобы передавать их Украине.
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