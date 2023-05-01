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1 мая, 18:29

На Украине закончился период льготного импорта генераторов Starlink

На Украине закончился период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink американской компании SpaceX. С 1 мая в стране прекратилось действие налоговых льгот по их ввозу. Об этом заявили в Государственной таможенной службе Украины.

"Будут начисляться НДС и ввозная пошлина для товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях", — говорится в заявлении ведомства.

Под налогообложение также подпадают электрогенераторные установки, отдельные трансформаторы и аккумуляторы. А ещё товары, которые бесплатно предоставлены Энергетическим сообществом для восстановления инфраструктуры предприятий.

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Лайф сообщал, что в конце марта на Украине произошла массовая блокировка Starlink. У многих пользователей в стране появилось сообщение No active account.

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Getty Images / Nina Lyashonok / Ukrinform / NurPhoto

Никита Осипов
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