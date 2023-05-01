На Украине закончился период льготного импорта генераторов Starlink

На Украине закончился период льготного импорта генераторов и терминалов Starlink американской компании SpaceX. С 1 мая в стране прекратилось действие налоговых льгот по их ввозу. Об этом заявили в Государственной таможенной службе Украины.

"Будут начисляться НДС и ввозная пошлина для товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях", — говорится в заявлении ведомства.

Под налогообложение также подпадают электрогенераторные установки, отдельные трансформаторы и аккумуляторы. А ещё товары, которые бесплатно предоставлены Энергетическим сообществом для восстановления инфраструктуры предприятий.