Власти пояснили, скажется ли на гражданах повышение тарифа на передачу электроэнергии
ФАС: Изменение тарифа на передачу электроэнергии не затронет граждан
С сегодняшнего дня в стране вырос тариф на передачу электроэнергии: он повышен на 6,3% до конца 2023 года. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что это изменение связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе.
"Граждан это изменение не затронет", — цитирует ТАСС пояснение ФАС.
В ведомстве подчеркнули, что тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только в следующем году с 1 июля.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство энергетики планирует сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии.
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