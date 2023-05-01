КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 18:16

Власти пояснили, скажется ли на гражданах повышение тарифа на передачу электроэнергии

ФАС: Изменение тарифа на передачу электроэнергии не затронет граждан

С сегодняшнего дня в стране вырос тариф на передачу электроэнергии: он повышен на 6,3% до конца 2023 года. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что это изменение связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе.

"Граждан это изменение не затронет", — цитирует ТАСС пояснение ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только в следующем году с 1 июля.

С 1 мая повышен тариф на передачу электроэнергии

С 1 мая повышен тариф на передачу электроэнергии

Ранее Лайф сообщал, что Министерство энергетики планирует сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии.

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Арина Родионова
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