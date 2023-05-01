Шольц рассказал о стараниях не допустить войны НАТО с Россией
Шольц: ФРГ старается не допустить эскалации между Россией и НАТО
Берлин не станет придерживаться односторонних шагов в поставках оружия Киеву, чтобы не допустить эскалации между РФ и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Так он ответил на вопрос, учитывает ли ФРГ красные линии, оказывая военную поддержку Украине.
"Мы действуем только в согласовании с нашими партнёрами. Мы делаем всё, чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО", — подчеркнул Шольц во время общения с гражданами в городе Кобленц.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправил на Украину 98% обещанных боевых машин. Речь идёт о 1550 бронемашинах и 230 танках.
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