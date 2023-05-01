КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 18:45

Шольц рассказал о стараниях не допустить войны НАТО с Россией

Шольц: ФРГ старается не допустить эскалации между Россией и НАТО

Берлин не станет придерживаться односторонних шагов в поставках оружия Киеву, чтобы не допустить эскалации между РФ и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Так он ответил на вопрос, учитывает ли ФРГ красные линии, оказывая военную поддержку Украине.

"Мы действуем только в согласовании с нашими партнёрами. Мы делаем всё, чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО", — подчеркнул Шольц во время общения с гражданами в городе Кобленц.

Шольц выступил с неприятным для Киева заявлением

Шольц выступил с неприятным для Киева заявлением

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправил на Украину 98% обещанных боевых машин. Речь идёт о 1550 бронемашинах и 230 танках.

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Getty Images / Hannibal Hanschke-Pool

Никита Осипов
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