Шольц рассказал о стараниях не допустить войны НАТО с Россией

Берлин не станет придерживаться односторонних шагов в поставках оружия Киеву, чтобы не допустить эскалации между РФ и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Так он ответил на вопрос, учитывает ли ФРГ красные линии, оказывая военную поддержку Украине.

"Мы действуем только в согласовании с нашими партнёрами. Мы делаем всё, чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО", — подчеркнул Шольц во время общения с гражданами в городе Кобленц.