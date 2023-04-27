Столтенберг: НАТО отправила Украине 98% обещанных боевых машин
НАТО отправило на Украину 98% обещанных боевых машин (1550 бронемашин и 230 танков). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отметив, что североатлантический блок подготовил для Киева не менее девяти бронетанковых бригад.
"Это даёт Украине сильные позиции, чтобы вновь захватить оккупированные территории", — сказал политик на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Столтенберг также поблагодарил Люксембург за "щедрый взнос в фонд поддержки Украины", в частности за "мобильные спутниковые системы, понтонные мосты и медицинскую помощь". Генсек НАТО полагает, что лучший способ содействия миру на Украине — это продолжать поставлять ей вооружение в максимальных объёмах, чтобы обеспечить для Киева "сильные позиции на переговорах".
Беттель в свою очередь уточнил, что Люксембург не имеет запасов оружия, поэтому помогает Украине финансово, оплачивая её счета.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов отверг идею о мирных переговорах для урегулирования конфликта и вместо призывов к диалогу попросил у Запада больше оружия, которое он назвал "лучшим посредником". А советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в том, что его политика, которая вынудила Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту на Украине. По его словам, единственный способ обеспечить мир в Европе заключается во вступлении Украины в НАТО.
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