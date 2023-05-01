В "Ашане" опровергли сообщения о запрете использования георгиевских лент
В "Ашане" опровергли сообщения о запрете использования георгиевских лент в магазинах. В пресс-службе торговой сети подчеркнули, что руководство компании не вводило ограничения.
"В преддверии празднования в России 9 Мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено. Георгиевские ленточки можно носить на себе, также можно украшать ими помещение. Важно помнить, что георгиевская лента имеет статус символа воинской славы России", — пояснили в "Ашане", комментируя ситуацию изданию "Подъём".
В пресс-службе торговой сети также напомнили: в Кодексе акции "Георгиевская ленточка" сказано, что лента "не может служить объектом купли-продажи" или выдаваться в магазине в обмен на покупку. Ленты раздают волонтёры бесплатно, подчеркнули в "Ашане".
Ранее в Интернете появилась информация о том, что торговая сеть запретила продавать символику Дня Победы. При этом сотрудникам магазинов, по данным СМИ, также нельзя носить патриотические атрибуты.
Лайф напоминает, традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая, стартовала 25 апреля. Она пройдёт во всех регионах РФ, в том числе в новых субъектах страны.
ТАСС / Дмитрий Рогулин