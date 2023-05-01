В "Ашане" опровергли сообщения о запрете использования георгиевских лент в магазинах. В пресс-службе торговой сети подчеркнули, что руководство компании не вводило ограничения.

"В преддверии празднования в России 9 Мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено. Георгиевские ленточки можно носить на себе, также можно украшать ими помещение. Важно помнить, что георгиевская лента имеет статус символа воинской славы России", — пояснили в "Ашане", комментируя ситуацию изданию "Подъём".

В пресс-службе торговой сети также напомнили: в Кодексе акции "Георгиевская ленточка" сказано, что лента "не может служить объектом купли-продажи" или выдаваться в магазине в обмен на покупку. Ленты раздают волонтёры бесплатно, подчеркнули в "Ашане".