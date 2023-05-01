КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 19:16

В "Ашане" опровергли сообщения о запрете использования георгиевских лент

В "Ашане" опровергли сообщения о запрете использования георгиевских лент в магазинах. В пресс-службе торговой сети подчеркнули, что руководство компании не вводило ограничения.

"В преддверии празднования в России 9 Мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено. Георгиевские ленточки можно носить на себе, также можно украшать ими помещение. Важно помнить, что георгиевская лента имеет статус символа воинской славы России", — пояснили в "Ашане", комментируя ситуацию изданию "Подъём".

В пресс-службе торговой сети также напомнили: в Кодексе акции "Георгиевская ленточка" сказано, что лента "не может служить объектом купли-продажи" или выдаваться в магазине в обмен на покупку. Ленты раздают волонтёры бесплатно, подчеркнули в "Ашане".

Ранее в Интернете появилась информация о том, что торговая сеть запретила продавать символику Дня Победы. При этом сотрудникам магазинов, по данным СМИ, также нельзя носить патриотические атрибуты.

Депутат рассказал, как правильно повязать георгиевскую ленточку, чтобы не нарушить закон

Депутат рассказал, как правильно повязать георгиевскую ленточку, чтобы не нарушить закон

Лайф напоминает, традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая, стартовала 25 апреля. Она пройдёт во всех регионах РФ, в том числе в новых субъектах страны.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Осипов
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