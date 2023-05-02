Военные США отслеживают очередной неизвестный аэростат, пролетевший над Гавайями

Военные США следят за перемещением аэростата неизвестного происхождения, который был замечен над Гавайями. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Перемещение шара отслеживается с прошлой недели. Военные считают, что угрозы для воздушных судов или национальной безопасности аэростат не представляет, к тому же сигналов он не передаёт. Американская администрация предполагает, что данный объект не принадлежит Китаю, его происхождение устанавливается.

Источники СМИ указывают на то, что ранее он пролетел над некоторыми частями Гавайских островов, однако без приближения к секретным объектам. Сейчас шар движется в сторону Мексики. Если он приблизится к территории Штатов, его могут сбить.