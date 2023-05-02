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2 мая, 01:31

Синоптик призвал москвичей не ждать тепла ближайшие девять дней

Вильфанд: Ближайшие девять дней в Москве заметного тепла не будет

Первые десять дней мая в столице будут довольно прохладными, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Во вторник и среду температура останется вполне комфортной, а вот к концу недели, вероятно, опустится до 8–10 градусов тепла.

"До конца декады тепла не видно. Мы будем находиться в апрельской погоде. Вероятно, что к середине месяца лишь тепло придёт, но это пока вероятностный прогноз. Хотя в ближайшие два дня погода ожидается вполне симпатичная. Во вторник утро будет бодрящим — 6–7 градусов тепла, днём потепление до плюс 16–17 градусов. В среду аналогичная погода, но с четверга прогнозируется понижение температуры", — рассказал ТАСС Вильфанд.

В четверг днём температура составит порядка 13–14 градусов тепла, в пятницу 10–11, а в выходные дни вновь 8–10 градусов. К тому же с четверга небо затянут тучи. В выходные вообще ожидаются ночные заморозки. Прогнозировать погоду на 9 Мая Вильфанд не решился, заявив, что говорить об этом пока рано. Однако он намекнул, что тёплой погоды всё же ждать не приходится.

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Ранее специалисты "Яндекс.Погоды" назвали города-миллионники, где в начале майских праздников будет под +30 градусов. Теплее всего, по данным метеорологов, все три дня будет в Самаре, Волгограде и Уфе. В сибирских и уральских городах также ожидается плюсовая температура. Холоднее всего будет в Новосибирске и Красноярске: там столбики термометров опустятся до минус двух.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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