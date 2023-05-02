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2 мая, 03:00

"Заткнись, мальчик": Байден грубо прервал рассказ гостя в Белом доме о судье-мусульманине

Байден прервал рассказ гостя Белого дома о судье-мусульманине, велев "заткнуться"

На приёме в честь конца Рамадана в Белом доме президент США Джо Байден прервал гостя, который начал рассказывать о первом судье-мусульманине. Как пишет РИА "Новости", американский лидер посоветовал гостю заткнуться.

"Хочешь выйти сюда и сказать речь? "Заткнись, мальчик", — как бы сказала моя мама", — заявил Байден.

Самого судью при этом Байден поприветствовал. В то же время другого гостя на приём в Белый дом и вовсе не пустили. Речь идёт о мэре городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеде Хайруле. Причины в Секретной службе не раскрыли, но сослались на требования безопасности.

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Ранее Лайф писал, что Байден публично подшутил над деловыми способностями Илона Маска. Американский лидер предложил предпринимателю выкупить радио NPR, чтобы оно полностью исчезло.

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Flickr / The White House

Арина Родионова
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