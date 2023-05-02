"Заткнись, мальчик": Байден грубо прервал рассказ гостя в Белом доме о судье-мусульманине
Байден прервал рассказ гостя Белого дома о судье-мусульманине, велев "заткнуться"
На приёме в честь конца Рамадана в Белом доме президент США Джо Байден прервал гостя, который начал рассказывать о первом судье-мусульманине. Как пишет РИА "Новости", американский лидер посоветовал гостю заткнуться.
"Хочешь выйти сюда и сказать речь? "Заткнись, мальчик", — как бы сказала моя мама", — заявил Байден.
Самого судью при этом Байден поприветствовал. В то же время другого гостя на приём в Белый дом и вовсе не пустили. Речь идёт о мэре городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеде Хайруле. Причины в Секретной службе не раскрыли, но сослались на требования безопасности.
Ранее Лайф писал, что Байден публично подшутил над деловыми способностями Илона Маска. Американский лидер предложил предпринимателю выкупить радио NPR, чтобы оно полностью исчезло.
Flickr / The White House