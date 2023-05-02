"Заткнись, мальчик": Байден грубо прервал рассказ гостя в Белом доме о судье-мусульманине

На приёме в честь конца Рамадана в Белом доме президент США Джо Байден прервал гостя, который начал рассказывать о первом судье-мусульманине. Как пишет РИА "Новости", американский лидер посоветовал гостю заткнуться.

"Хочешь выйти сюда и сказать речь? "Заткнись, мальчик", — как бы сказала моя мама", — заявил Байден.

Самого судью при этом Байден поприветствовал. В то же время другого гостя на приём в Белый дом и вовсе не пустили. Речь идёт о мэре городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеде Хайруле. Причины в Секретной службе не раскрыли, но сослались на требования безопасности.