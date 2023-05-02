ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 01:48
57572

Изъятую в Приморье технику "чёрных лесорубов" предложили послать в зону СВО

Кожемяко: Изъятую технику "чёрных лесорубов" можно отправить в зону СВО

Техника, изъятая у "чёрных лесорубов". Обложка © t.me / Кожемяко | официально

Техника, изъятая у "чёрных лесорубов". Обложка © t.me / Кожемяко | официально

Изъятая при незаконной вырубке леса в Приморском крае спецтехника "чёрных лесорубов" могла бы пригодиться в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил губернатор края Олег Кожемяко, власти региона проработают данный вопрос.

"Техника, изъятая у "чёрных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой. Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций", — рассказал губернатор.

На данный момент объёмы незаконных рубок леса в регионе сократились в три раза, продолжил он. Сейчас на одной из площадок хранения находятся сотни единиц специальной техники.

Кадыров сообщил об отправке спецподразделения "Ахмат-1" в зону СВО
Кадыров сообщил об отправке спецподразделения "Ахмат-1" в зону СВО

Ранее жители России в рамках проекта "Всё для победы!" собрали 250 машин для военных, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине. В зону проведения СВО их доставит огромный автопоезд.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Олег Кожемяко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar