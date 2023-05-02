Изъятую в Приморье технику "чёрных лесорубов" предложили послать в зону СВО
Кожемяко: Изъятую технику "чёрных лесорубов" можно отправить в зону СВО
Техника, изъятая у "чёрных лесорубов". Обложка © t.me / Кожемяко | официально
Изъятая при незаконной вырубке леса в Приморском крае спецтехника "чёрных лесорубов" могла бы пригодиться в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил губернатор края Олег Кожемяко, власти региона проработают данный вопрос.
"Техника, изъятая у "чёрных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой. Бульдозеры, автокраны и внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте для обустройства позиций", — рассказал губернатор.
На данный момент объёмы незаконных рубок леса в регионе сократились в три раза, продолжил он. Сейчас на одной из площадок хранения находятся сотни единиц специальной техники.
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