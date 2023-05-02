Генерал Марк Милли обсудил с главкомом ВСУ Залужным ситуацию на Украине

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли созвонился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы обговорить ход украинского конфликта и поделиться оценкой ситуации.

"Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России на Украину, обменялись мнениями о перспективах и оценками", — сообщается в заявлении Комитета начальников штабов ВС США.

Милли во время беседы подчеркнул непоколебимую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.