Генерал Марк Милли обсудил с главкомом ВСУ Залужным ситуацию на Украине
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли созвонился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы обговорить ход украинского конфликта и поделиться оценкой ситуации.
"Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России на Украину, обменялись мнениями о перспективах и оценками", — сообщается в заявлении Комитета начальников штабов ВС США.
Милли во время беседы подчеркнул непоколебимую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится.
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