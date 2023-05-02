КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 03:00

Генерал Марк Милли обсудил с главкомом ВСУ Залужным ситуацию на Украине

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли созвонился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы обговорить ход украинского конфликта и поделиться оценкой ситуации.

"Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России на Украину, обменялись мнениями о перспективах и оценками", — сообщается в заявлении Комитета начальников штабов ВС США.

Милли во время беседы подчеркнул непоколебимую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.

США отказались обнародовать данные о потерях украинской армии

США отказались обнародовать данные о потерях украинской армии

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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