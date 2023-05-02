США пригрозили строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции
В Белом доме пообещали наказать россиянина Черкасова по всей строгости
Россиянину Сергею Черкасову, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Бразилии, пригрозили суровым наказанием. Так высокопоставленный чиновник из американской администрации на брифинге ответил на вопрос, собирается ли постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе поездки в латиноамериканскую страну поднимать эту тему с её властями.
"Однако я бы сказал, что, когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединённые Штаты, мы найдём их и привлечём к ответственности по всей строгости закона. И я думаю, что это та основа, на которой мы подходим к этому делу", — добавил чиновник.
В целом же докладчик из администрации с вопросом по обсуждению с бразильскими властями экстрадиции Черкасова посоветовал обратиться в Министерство юстиции США.
Ранее Лайф писал, что в США россиянину предъявили обвинения в шпионаже и мошенничестве. Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником разведки РФ, приписывают попытки действовать в США "в качестве агента иностранной державы", используя при этом имя бразильца Виктора Мюллера Феррейры.
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