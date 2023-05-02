США пригрозили строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции

Россиянину Сергею Черкасову, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Бразилии, пригрозили суровым наказанием. Так высокопоставленный чиновник из американской администрации на брифинге ответил на вопрос, собирается ли постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе поездки в латиноамериканскую страну поднимать эту тему с её властями.

"Однако я бы сказал, что, когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединённые Штаты, мы найдём их и привлечём к ответственности по всей строгости закона. И я думаю, что это та основа, на которой мы подходим к этому делу", — добавил чиновник.

В целом же докладчик из администрации с вопросом по обсуждению с бразильскими властями экстрадиции Черкасова посоветовал обратиться в Министерство юстиции США.