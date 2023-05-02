В торговых сетях хотят сделать обязательными полки с товарами из России

Торговые сети хотят обязать ввести "российскую полку": отдельные места для непродовольственных товаров отечественных производителей на витринах. Такой законопроект разработали депутаты фракции "Единой России" в Госдуме и Минпромторг.

"Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие "товары российского происхождения", а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом", — приводит газета "Известия" цитату из пояснительной записки.

Перечень продукции, которая должна находиться на "российской полке", сможет регулировать уполномоченный орган. Работа с непродовольственными товарами предполагается на первом этапе как отработка механизма, а в дальнейшем это нововведение планируется распространить и на продовольственные продукты.

Новые нормы не коснутся сетей с выручкой более двух миллиардов рублей за последний календарный год. В данный момент законопроект направлен в Минпромторг, где будет подготовлен проект заключения кабинета министров.