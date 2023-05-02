Bloomberg анонсировал возобновление закупок Россией валюты для резервов

Начиная с мая Россия может ежемесячно закупать для резервов иностранную валюту, сообщает агентство Bloomberg. В материале указано, что сейчас доходы от энергоресурсов стремятся к превышению целевого уровня, что делает скорые закупки валюты возможными.

Агентство предполагает, что закупки валюты могут составить эквивалент порядка 200 миллионов долларов в юанях в месяц. По данным Bloomberg, китайская валюта — ключевой актив, который Россия будет в состоянии использовать для совершения трансакций для благосостояния, размер которого составляет 154 миллиарда долларов.

Подобный сценарий сделает более явной способность РФ поддерживать приток нефтедолларов, невзирая на санкции. Как считает аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова, это будет важным сигналом для рынка о том, что государство не тратит резервы, а накапливает их, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на рубль.