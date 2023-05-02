Врач назвала продукты, которые станут настоящим "топливом" для организма по утрам

Чтобы зарядиться энергией утром, нужно правильно подбирать продукты для завтрака. Об этом радио Sputnik рассказала нутрициолог, эксперт по правильному питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Марина Мельникова.

По словам эксперта, не стоит пренебрегать кашами — гречневой, овсяной, перловой или пшённой. В них содержится масса медленных углеводов, способных быстро насытить желудок и при этом подолгу отодвигать чувство голода. Также по утрам полезно есть яйца с овощами. Нелишним будет обратить внимание на молочные продукты. Они снабжают организм питательными веществами, а также витамином D, калием и кальцием. Также она добавила, что хорошим топливом для организма будет и шоколад.

"Цитрусовые — настоящая находка для тех, кто вечно хочет спать. Сок апельсина содержит большое количество витамина С, наполняющего организм энергией. Однако лакомиться таким напитком натощак не стоит, это может привести к язве. Далее — горький шоколад. <…> Пары кубиков горького шоколада достаточно для того, чтобы проснуться и дать себе заряд сил на несколько часов", — отметила Мельникова.