Врач назвала продукты, которые станут настоящим "топливом" для организма по утрам
Нутрициолог Мельникова: Зарядиться по утрам помогут яйца, цитрусовые и шоколад
Чтобы зарядиться энергией утром, нужно правильно подбирать продукты для завтрака. Об этом радио Sputnik рассказала нутрициолог, эксперт по правильному питанию, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Марина Мельникова.
По словам эксперта, не стоит пренебрегать кашами — гречневой, овсяной, перловой или пшённой. В них содержится масса медленных углеводов, способных быстро насытить желудок и при этом подолгу отодвигать чувство голода. Также по утрам полезно есть яйца с овощами. Нелишним будет обратить внимание на молочные продукты. Они снабжают организм питательными веществами, а также витамином D, калием и кальцием. Также она добавила, что хорошим топливом для организма будет и шоколад.
"Цитрусовые — настоящая находка для тех, кто вечно хочет спать. Сок апельсина содержит большое количество витамина С, наполняющего организм энергией. Однако лакомиться таким напитком натощак не стоит, это может привести к язве. Далее — горький шоколад. <…> Пары кубиков горького шоколада достаточно для того, чтобы проснуться и дать себе заряд сил на несколько часов", — отметила Мельникова.
Ранее врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что правильный завтрак — низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белка и жира. От круп с лактозой повышается уровень сахара в крови и возрастает потребность в инсулине, поэтому уже через пару часов хочется снова что-то пожевать. Именно так и формируется так называемая патологическая инсулинорезистентность.
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