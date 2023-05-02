Разгневанный венгерский мэр выгнал украинских беженцев после череды изнасилований

Мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев покинуть страну после сообщений о нападениях на местных девушек. Разгневанное обращение он опубликовал в соцсетях.

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polgarmesterkerepes

Дьюрича сообщил о получении двух жалоб из общежитий. В них говорилось, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16- и 22-летнюю девушек. Мэр пообщался лично с семьями пострадавших и заявил, что такое поведение неприемлемо.

"Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша", — приводит слова мэра из видео издание index.hu.

На видео Дьюрича в сопровождении полицейских прибыл в общежитие украинских гастарбайтеров и потребовал от них уехать на родину, чтобы "воевать с чеченцами". Он также добавил, что, пока является главой Керепеша, не допустит притеснений молодых девушек, а также будет бороться с другими преступлениями. По его словами, подобные нападения не должны происходить.

"Исходя из моей точки зрения, отец, мужчина, мэр обязан защищать свою семью, вверенное ему общество!" — заявил Дьюрича.