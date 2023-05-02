В Госдуме призвали усилить наблюдение за военными в зоне спецоперации

На сегодняшний день есть необходимость в улучшении работы военной прокуратуры и контрразведки для эффективного выявления нарушителей в зоне спецоперации на Украине. Об этом в беседе с Ura.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, настало время повышения уровня доверия к структурам политработников в ВС РФ. В период с 1941 по 1943 год, когда было совсем тяжело, ввели должности комиссаров и политических руководителей, а после Сталинградской битвы их убрали. Картаполов предложил вернуть эти посты сейчас: с политруком и военным контрразведчиком получится быстро принимать необходимые решения и более эффективно применять действующие законы.

"Можно посмотреть по вопросу более эффективной работы и военной прокуратуры, и военной контрразведки. Здесь главное не то, как наказать. Главное — кого наказать. То есть они должны очень оперативно выявлять тех, кто допускает нарушения действующего законодательства. Если это действующее законодательство будет применяться сразу после появления нарушения — на принципах неотвратимости, на принципах оперативности, — то это, конечно, сыграет свою роль", — подчеркнул Картаполов.

При этом он уверен, что пока нет необходимости в ужесточении наказаний для военных. Так, по словам депутата, ещё рано вводить понятие "враг народа". Сейчас в российском законодательстве достаточно необходимых статей, их просто нужно применять, а для этого соответствующие структуры должны быть "ближе к переднему краю", если говорить о зоне СВО.