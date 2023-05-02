Россиянам рассказали, как технологии могут повысить безопасность и качество дачного жилья

Сделать дачный дом таким же комфортным и безопасным, как и городская квартира, можно с помощью современных технологий. О том, как система "Умный дом" повысит уровень качества сельского жилья, рассказал в беседе с радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Можно поставить систему "Умный дом" не только в квартиру, но и на дачу или в загородный коттедж. Это позволит удалённо, через приложение на смартфоне, следить, чтобы не было утечки воды или проблем с электричеством", — посоветовал он.

По словам эксперта, эта система позволит настроить работу нагревательного котла или кондиционера ещё до приезда на дачу. К ней также можно подключить камеры видеонаблюдения, причём как дешёвые, так и дорогие. Это позволит хозяевам быть уверенными в безопасности жилища. В России рынок переполнен оборудованием, необходимым для умного дома, и его стоимость вряд ли будет расти.