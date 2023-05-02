КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 08:04

Мишустин подписал распоряжение о бесплатном переобучении для участников СВО

У россиян, принимающих участие в спецоперации на Украине, появилась возможность пройти обучение или получить дополнительное образование бесплатно. Причём это зачтётся и их работодателям. Постановление об участии военных в программе бесплатного переобучения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство", — пишет в телеграм-канале пресс-служба Правительства РФ.

Программа распространяется также на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий. Обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет. Заявки можно оформить на портале "Работа России". Затраты правительство возместит с помощью грантов.

Также уточняется, что работодатели будут получать субсидию, равную трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Первый платёж производится через месяц после начала работы участника СВО, второй — через три, а третий — через шесть.

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Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что бойцы СВО и их семьи получили почти 60 млрд рублей помощи за год. Только в первом квартале 2023 года на эти цели было направлено 14,5 млрд рублей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук
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