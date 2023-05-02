В Москве промышленный альпинист упал с Останкинской башни и выжил

В Москве промышленный альпинист упал с Останкинской башни. Как сообщил телеграм-канал SHOT , он остался жив.

По его данным, москвич обслуживал промышленные кондиционеры перед летним сезоном, но внезапно сорвался вниз. Высота падения составила несколько этажей. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Экстренные службы проверяют сообщение об этом инциденте.