Желание москвички снять с дрона закат в центре столицы закончилось полным провалом

В Москве 40-летняя жительница столицы наняла оператора для съёмки с дрона заката на Крымской набережной. Однако коптер упал на территории бизнес-центра "Красный Октябрь", а видеомейкера вместе с заказчицей задержали. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жительница столицы хотела сделать для соцсетей красивое видео, ради этого она даже купила коптер и нашла в Интернете 22-летнего оператора. Вместе они приехали в центр Москвы. Парень поднял дрон в небо, но потерял управление — и аппарат улетел в неизвестном направлении.

Как оказалось, коптер упал на территории БЦ "Красный Октябрь". Охрана бизнес-центра, увидевшая дрон, вызвала полицию. Женщину задержали на месте, а вот видеомейкер решил скрыться. Однако позже и его удалось задержать. Сейчас в отношении них проводится проверка.