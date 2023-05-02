КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 08:24

Мужчина пытался устроить поджог в ТЦ "Афимолл" в "Москве-Сити"

Неизвестный пытался устроить поджог в ТЦ "Афимолл" в "Москве-Сити". По данным SHOT, около полуночи на фуд-корте мужчина облил один из диванов жидкостью для розжига и поджёг, после чего скрылся с места.

Огонь потушили охранники. Сейчас личность поджигателя устанавливается, не исключается, что это мог быть один из сотрудников заведения.

Неизвестный пригрозил терактом в Пулково, представившись Григорием Лепсом

Неизвестный пригрозил терактом в Пулково, представившись Григорием Лепсом

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве уборщицу кинотеатра задержали за кражу дорогих часов у блогерши Кати Шумской, которую называют "русской Скарлетт Йоханссон".

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ТАСС / Алексей Зотов

Александра Вишнякова
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