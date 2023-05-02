Мужчина пытался устроить поджог в ТЦ "Афимолл" в "Москве-Сити"
Неизвестный пытался устроить поджог в ТЦ "Афимолл" в "Москве-Сити". По данным SHOT, около полуночи на фуд-корте мужчина облил один из диванов жидкостью для розжига и поджёг, после чего скрылся с места.
Огонь потушили охранники. Сейчас личность поджигателя устанавливается, не исключается, что это мог быть один из сотрудников заведения.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве уборщицу кинотеатра задержали за кражу дорогих часов у блогерши Кати Шумской, которую называют "русской Скарлетт Йоханссон".
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ТАСС / Алексей Зотов