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2 мая, 08:47

Американская теннисистка Уильямс вновь показала округлившийся живот

Серена Уильямс объявила о второй беременности

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс объявила о второй беременности. Округлившийся живот американская теннисистка показала подписчикам в соцсетях.

  • Серена Уильямс и Алексис Оганян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams
    Серена Уильямс и Алексис Оганян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams
  • Серена Уильямс показала округлившийся живот. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams
    Серена Уильямс показала округлившийся живот. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams
  • Серена Уильямс показала округлившийся живот. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams
    Серена Уильямс показала округлившийся живот. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams

Серена Уильямс и Алексис Оганян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams

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В понедельник, 1 мая, Уильямс вместе с супругом, бизнесменом Алексисом Оганяном, посетила благотворительный бал Met Gala. На публике спортсменка появилась в облегающем чёрном платье, которое открыто говорило об ожидании второго ребёнка.

"Я была так взволнованна, когда нас троих пригласили на Met Gala", — написала Уильямс под фотографиями.

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Ранее Серена Уильямс призналась, что боится кошек. Этим теннисистка поделилась в связи с желанием приобрести щенка.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serenawilliams

Светлана Оперук
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