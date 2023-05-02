Американская теннисистка Уильямс вновь показала округлившийся живот

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс объявила о второй беременности. Округлившийся живот американская теннисистка показала подписчикам в соцсетях.







В понедельник, 1 мая, Уильямс вместе с супругом, бизнесменом Алексисом Оганяном, посетила благотворительный бал Met Gala. На публике спортсменка появилась в облегающем чёрном платье, которое открыто говорило об ожидании второго ребёнка.

"Я была так взволнованна, когда нас троих пригласили на Met Gala", — написала Уильямс под фотографиями.