Американская теннисистка Уильямс вновь показала округлившийся живот
Серена Уильямс объявила о второй беременности
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс объявила о второй беременности. Округлившийся живот американская теннисистка показала подписчикам в соцсетях.
В понедельник, 1 мая, Уильямс вместе с супругом, бизнесменом Алексисом Оганяном, посетила благотворительный бал Met Gala. На публике спортсменка появилась в облегающем чёрном платье, которое открыто говорило об ожидании второго ребёнка.
"Я была так взволнованна, когда нас троих пригласили на Met Gala", — написала Уильямс под фотографиями.
Ранее Серена Уильямс призналась, что боится кошек. Этим теннисистка поделилась в связи с желанием приобрести щенка.
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