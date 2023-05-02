Скончался журналист и общественник Андрей Малосолов

В возрасте 50 лет умер российский журналист и общественный деятель Андрей Малосолов. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным источника агентства, Малосолов скончался в ночь с понедельника на вторник.

Андрей Малосолов родился в 1973 году. В разные годы он был спортивным и политическим обозревателем газет "Версия", "Комсомольская правда", "Российская газета", портала onedivision.ru. В течение десяти лет являлся сотрудником РИА "Новости", где успел побыть военкором. Также работал в правительственном пуле и пуле министра обороны РФ Сергея Иванова. Малосолов был блогером, вёл большое количество проектов в Интернете.

Малосолов был одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков. Сам он был болельщиком московского футбольного клуба ЦСКА. Работал в управлении по спецпроектам автономной некоммерческой организации под эгидой Олимпийского комитета России "Спорт высших достижений".