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2 мая, 09:13

Скончался журналист и общественник Андрей Малосолов

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/malosolov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Малосолов</a></p>

Обложка © VK / Андрей Малосолов

В возрасте 50 лет умер российский журналист и общественный деятель Андрей Малосолов. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным источника агентства, Малосолов скончался в ночь с понедельника на вторник.

Андрей Малосолов родился в 1973 году. В разные годы он был спортивным и политическим обозревателем газет "Версия", "Комсомольская правда", "Российская газета", портала onedivision.ru. В течение десяти лет являлся сотрудником РИА "Новости", где успел побыть военкором. Также работал в правительственном пуле и пуле министра обороны РФ Сергея Иванова. Малосолов был блогером, вёл большое количество проектов в Интернете.

Малосолов был одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков. Сам он был болельщиком московского футбольного клуба ЦСКА. Работал в управлении по спецпроектам автономной некоммерческой организации под эгидой Олимпийского комитета России "Спорт высших достижений".

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Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 82 лет скончался народный артист России Георгий Демуров. Он умер в воскресенье, 30 апреля, причины его смерти не раскрываются.

Илья Суриков
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