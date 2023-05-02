Спикер Конгресса США "резко обменялся мнениями" c российским журналистом

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ходе визита в Израиль "резко обменялся мнениями" с одним из российских журналистов. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье говорится, что сотрудник российского информационного агентства спросил Маккарти, намерены ли США сокращать помощь Украине. Тот ответил резко.

"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. <...> Мы продолжим поддержку", — заявил он.

При этом Маккарти добавил, что он против продолжения практики "открытых чеков" для Киева, когда Украине отправляют миллиарды долларов без должного аудита.