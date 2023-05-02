Спикер Конгресса США "резко обменялся мнениями" c российским журналистом
Bloomberg: Спикер Конгресса Маккарти резко поговорил с российским журналистом
Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ходе визита в Израиль "резко обменялся мнениями" с одним из российских журналистов. Об этом сообщает Bloomberg.
В статье говорится, что сотрудник российского информационного агентства спросил Маккарти, намерены ли США сокращать помощь Украине. Тот ответил резко.
"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. <...> Мы продолжим поддержку", — заявил он.
При этом Маккарти добавил, что он против продолжения практики "открытых чеков" для Киева, когда Украине отправляют миллиарды долларов без должного аудита.
Ранее Маккарти заявил, что главной угрозой для Штатов является высокий государственный долг, достигший уже уровня 120% от ВВП.
EPA / ТАСС