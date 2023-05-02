КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:01
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Спикер Конгресса США "резко обменялся мнениями" c российским журналистом

Bloomberg: Спикер Конгресса Маккарти резко поговорил с российским журналистом

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ходе визита в Израиль "резко обменялся мнениями" с одним из российских журналистов. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье говорится, что сотрудник российского информационного агентства спросил Маккарти, намерены ли США сокращать помощь Украине. Тот ответил резко.

"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. <...> Мы продолжим поддержку", заявил он.

При этом Маккарти добавил, что он против продолжения практики "открытых чеков" для Киева, когда Украине отправляют миллиарды долларов без должного аудита.

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Ранее Маккарти заявил, что главной угрозой для Штатов является высокий государственный долг, достигший уже уровня 120% от ВВП.

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EPA / ТАСС

Андрей Григорьев
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