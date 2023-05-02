Экс-премьер Азаров: Почти каждый четвёртый украинец оказался за чертой бедности
Почти каждый четвёртый житель Украины оказался за чертой бедности. Экс-премьер Незалежной Николай Азаров отметил, что больше всего обеднели жители сельской местности.
"Уровень бедности на Украине в прошлом году вырос с 5,5 до 24,2%. За чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек", — написал политик в телеграм-канале.
По словам Азарова, большой разрыв уровня бедности наблюдается между городами и деревнями, однако наиболее ощутимы последствия обнищания именно в сельской местности. Он добавил, что в стране резко подорожали еда, топливо и услуги, некоторые из них на 50%. Как указал бывший премьер-министр Незалежной, мировые финорганизации, в том числе МВФ и Всемирный банк, не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что страна была нужна ЕС не как равноправный член или конкурент европейским предприятиям, "а исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта".
"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. Вот к чему привёл отказ от Минских соглашений", — поведал Азаров.
Ранее Азаров рассказал, что НАТО отправляет на Украину неработающую боевую технику и пиарится на "помощи" Киеву. Он добавил, что США так и не отправили в помощь украинской армии истребители F-16 и ракеты большой дальности.
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