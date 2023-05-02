Почти каждый четвёртый житель Украины оказался за чертой бедности. Экс-премьер Незалежной Николай Азаров отметил, что больше всего обеднели жители сельской местности.

"Уровень бедности на Украине в прошлом году вырос с 5,5 до 24,2%. За чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек", — написал политик в телеграм-канале.

По словам Азарова, большой разрыв уровня бедности наблюдается между городами и деревнями, однако наиболее ощутимы последствия обнищания именно в сельской местности. Он добавил, что в стране резко подорожали еда, топливо и услуги, некоторые из них на 50%. Как указал бывший премьер-министр Незалежной, мировые финорганизации, в том числе МВФ и Всемирный банк, не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что страна была нужна ЕС не как равноправный член или конкурент европейским предприятиям, "а исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта".

"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. Вот к чему привёл отказ от Минских соглашений", — поведал Азаров.