КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:36

Японские учёные создали "рюкзак" с тремя парами дополнительных рук

Японские учёные из Токийского университета создали "рюкзак" с робощупальцами, которые служат в качестве дополнительных пар рук. Как сообщает портал N+1, прототип костюма суперзлодея Доктора Осьминога из Marvel получил название Jizai Arms, что в переводе означает "удобные руки".

По данным издания, масса модульной системы составляет 4,1 килограмма, а общий вес разработки вместе с тремя парами подсоединённых конечностей достигает 14 килограммов. Робощупальца, которые попарно крепятся к "рюкзаку", имеют примерно такую же длину, как и руки человека, по строению они полностью повторяют человеческие. При этом их легко можно снимать и заменять на другие.

Управлять системой можно как с приложения для ПК, так и с помощью уменьшенной версии базового модуля. Когда пользователь меняет положение рук на мини-блоке, их положение изменяется и на более крупной модели.

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Ранее стало известно, что мумия "русалки" из храма Эндзюин в префектуре Окаяма в Японии оказалась фальшивкой. Благодаря проведённым исследованиям выяснилось, что внутренняя часть туловища и головы набита ватой и бумагой, хвост — часть от рыбы семейства горбылёвых, а руки, плечи и лицо обтянуты кожей иглобрюхой рыбы фугу.

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Кадр из видео YouTube / INAMI JIZAI BODY PROJECT

Наталья Исакова
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