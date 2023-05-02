Японские учёные создали "рюкзак" с тремя парами дополнительных рук

Японские учёные из Токийского университета создали "рюкзак" с робощупальцами, которые служат в качестве дополнительных пар рук. Как сообщает портал N+1, прототип костюма суперзлодея Доктора Осьминога из Marvel получил название Jizai Arms, что в переводе означает "удобные руки".

По данным издания, масса модульной системы составляет 4,1 килограмма, а общий вес разработки вместе с тремя парами подсоединённых конечностей достигает 14 килограммов. Робощупальца, которые попарно крепятся к "рюкзаку", имеют примерно такую же длину, как и руки человека, по строению они полностью повторяют человеческие. При этом их легко можно снимать и заменять на другие.

Управлять системой можно как с приложения для ПК, так и с помощью уменьшенной версии базового модуля. Когда пользователь меняет положение рук на мини-блоке, их положение изменяется и на более крупной модели.