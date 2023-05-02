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2 мая, 09:36

Краснодарские полицейские "приняли ванну" с нетрезвым водителем внутри

В Краснодарском крае задержали нетрезвого водителя ванны

В Краснодарском крае сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал по дороге в ванне. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудники ДПС задержали водителя ванны. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, это произошло в станице Кугоейской. Там мимо полицейских проехал мужчина в ванне на колёсах. Правоохранители удивились, отправились за ним и остановили.

Мужчина пояснил, что сделал это транспортное средство сам. Он прикрепил к ванне детали от скутера Suzuki и двигатель. Внутри он сделал небольшое сиденье. Предварительно, перед поездкой водитель выпил алкоголь, а во время проверки отказался от медосвидетельствования. Ванну на колёсах у мужчины изъяли.

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Ранее Лайф писал о том, что в посёлке городского типа Оренбургской области водитель скутера подрался с инспекторами ДПС во время задержания.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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