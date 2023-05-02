Краснодарские полицейские "приняли ванну" с нетрезвым водителем внутри

В Краснодарском крае сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал по дороге в ванне. Об этом сообщает SHOT.

Сотрудники ДПС задержали водителя ванны. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, это произошло в станице Кугоейской. Там мимо полицейских проехал мужчина в ванне на колёсах. Правоохранители удивились, отправились за ним и остановили.

Мужчина пояснил, что сделал это транспортное средство сам. Он прикрепил к ванне детали от скутера Suzuki и двигатель. Внутри он сделал небольшое сиденье. Предварительно, перед поездкой водитель выпил алкоголь, а во время проверки отказался от медосвидетельствования. Ванну на колёсах у мужчины изъяли.