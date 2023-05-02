КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:27

Жители России перечислили важнейшие, по их мнению, национальные цели

ВЦИОМ: Россияне считают ключевой национальной целью достойный труд

Россияне считают ключевыми национальными целями достойный труд и успешное предпринимательство, а также безопасную среду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл ВЦИОМ.

Граждане страны оценили индекс важности национальных целей развития России. Достойный труд и успешное предпринимательство получили в среднем 84,5 пункта из 100 возможных, а комфортная и безопасная среда для жизни — 83,4 пункта. При этом возможности для самореализации и развития талантов получили 83 пункта, а сохранение здоровья населения — 81,4.

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Как полагают респонденты, самыми эффективными направлениями по реализации национальных целей являются повышение доступности электронных услуг (65,4 пункта), развитие дистанционного взаимодействия с властями и госучреждениями (56,2), улучшение городской среды (52,1), повышение качества дорожных сетей в городах (51,1) и повышение доступности Интернета (49,4).

Ранее Лайф писал, что российское общество "Знание" стало востребованной просветительской площадкой, ему доверяют 84% россиян от 14 лет и старше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл ВЦИОМ. При этом среди школьников и студентов процент доверия ещё выше — 87 и 89% соответственно.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Иван Косицын
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