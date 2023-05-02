Жители России перечислили важнейшие, по их мнению, национальные цели

Россияне считают ключевыми национальными целями достойный труд и успешное предпринимательство, а также безопасную среду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл ВЦИОМ.

Граждане страны оценили индекс важности национальных целей развития России. Достойный труд и успешное предпринимательство получили в среднем 84,5 пункта из 100 возможных, а комфортная и безопасная среда для жизни — 83,4 пункта. При этом возможности для самореализации и развития талантов получили 83 пункта, а сохранение здоровья населения — 81,4.

Как полагают респонденты, самыми эффективными направлениями по реализации национальных целей являются повышение доступности электронных услуг (65,4 пункта), развитие дистанционного взаимодействия с властями и госучреждениями (56,2), улучшение городской среды (52,1), повышение качества дорожных сетей в городах (51,1) и повышение доступности Интернета (49,4).