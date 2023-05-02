В Донецке несут цветы к месту памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов
В Донецке проходит акция возложения цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Звезда".
Возложение цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов в одесском Доме профсоюзов. Видео © Telegram / Zvezdanews
Этот камень был заложен в 2018 году, спустя четыре года после трагедии, в которой погибло 48 человек. На нём написано "Одесса. Дом профсоюзов. Не забудем! Не простим!".
Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов. Большинство погибших были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле". Люди укрылись от боевиков, которые до этого устроили бойню на Греческой площади.
Ранее Лайф писал о том, что в самой Одессе люди несут цветы к ограде Дома профсоюзов. В городе сегодня действуют особые меры безопасности. За правопорядком следят усиленные наряды сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.
Telegram / Zvezdanews