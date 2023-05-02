КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 09:51

В Донецке несут цветы к месту памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов

В Донецке проходит акция возложения цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Звезда".

Возложение цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов в одесском Доме профсоюзов. Видео © Telegram / Zvezdanews

Этот камень был заложен в 2018 году, спустя четыре года после трагедии, в которой погибло 48 человек. На нём написано "Одесса. Дом профсоюзов. Не забудем! Не простим!".

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов. Большинство погибших были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле". Люди укрылись от боевиков, которые до этого устроили бойню на Греческой площади.

Одесситы запретили переименовывать Суворовский район

Одесситы запретили переименовывать Суворовский район

Ранее Лайф писал о том, что в самой Одессе люди несут цветы к ограде Дома профсоюзов. В городе сегодня действуют особые меры безопасности. За правопорядком следят усиленные наряды сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Общество
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров