В Донецке несут цветы к месту памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов

В Донецке проходит акция возложения цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Звезда".

Возложение цветов к закладному камню для памятника жертвам националистов в одесском Доме профсоюзов. Видео © Telegram / Zvezdanews

Этот камень был заложен в 2018 году, спустя четыре года после трагедии, в которой погибло 48 человек. На нём написано "Одесса. Дом профсоюзов. Не забудем! Не простим!".

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов. Большинство погибших были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле". Люди укрылись от боевиков, которые до этого устроили бойню на Греческой площади.