Украинские мигранты в Великобритании готовы менять половую ориентацию и предоставлять интимные услуги, чтобы сэкономить на плате за жильё в новой для них стране. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Украинцы, ради того чтобы сберечь "гроши", готовы несколько раз в день менять свою половую ориентацию. Учитывая рост мужеложников в Великобритании, "щирие" украинцы, вместо того чтобы героически погибнуть под Артёмовском, с удовольствием предоставляют свой афедрон потным британским извращенцам только ради того, чтобы сэкономить на арендной плате за жильё", — отметил он.

Милонов надеется на то, что "нормальные мигранты" с Ближнего Востока положат этому конец в Великобритании.

"На сегодняшний день, условно выражаясь, по пассионарной энергии мигранты с Ближнего Востока, безусловно, являются более мощной силой в Англии, чем одутловатые британцы", — заключил Милонов.