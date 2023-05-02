КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 11:13

Милонов: Украинцы в Британии "готовы менять половую ориентацию" ради экономии

Украинские мигранты в Великобритании готовы менять половую ориентацию и предоставлять интимные услуги, чтобы сэкономить на плате за жильё в новой для них стране. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Украинцы, ради того чтобы сберечь "гроши", готовы несколько раз в день менять свою половую ориентацию. Учитывая рост мужеложников в Великобритании, "щирие" украинцы, вместо того чтобы героически погибнуть под Артёмовском, с удовольствием предоставляют свой афедрон потным британским извращенцам только ради того, чтобы сэкономить на арендной плате за жильё", — отметил он.

Милонов надеется на то, что "нормальные мигранты" с Ближнего Востока положат этому конец в Великобритании.

"На сегодняшний день, условно выражаясь, по пассионарной энергии мигранты с Ближнего Востока, безусловно, являются более мощной силой в Англии, чем одутловатые британцы", — заключил Милонов.

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Ранее СМИ сообщали, что в Британии беженкам приходится платить за аренду жилья сексом. Всё дело в низком уровне жизни и проблемах с деньгами.

Обложка ©

Getty Images / Michael Matthey

Никита Осипов
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