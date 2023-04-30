В Британии беженки стали оплачивать жильё сексом

В Британии беженки вынуждены платить за аренду жилья сексом. Всё дело в их низком уровне жизни и проблемах с деньгами. Об этом рассказала обозреватель издания The Guardian Миранда Брайант.

"Секс за жильё, когда арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно, становится растущей проблемой по мере ужесточения экономических условий", — указано в материале.

Как уточнила Брайант, подобная практика особенно распространена среди мигранток и беженок. В статье автор привела слова работницы благотворительной организации, которая заявила, что девушкам приходится "дополнять" низкооплачиваемую работу сексом, "чтобы свести концы с концами". Как утверждается, в Британии есть нехватка госфинансирования для поддержки мигрантов. Данная проблема достигла такого размаха, что глава британского МВД Суэлла Браверман объявила о рассмотрении нового закона, направленного против корыстных арендодателей.