В Кремле усомнились в достоверности данных США о потерях России в СВО
Песков: Данные Пентагона о потерях ВС России в ходе спецоперации взяты с потолка
Утверждения Пентагона США о том, что Вооружённые силы России потеряли за последние месяцы 100 тысяч военных в ходе спецоперации на Украине, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Взятые с потолка абсолютно [данные]", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Песков подчеркнул, что у США нет возможности называть какие-либо корректные данные, ведь они не располагают ими. Он призвал ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России.
Ранее Песков спрогнозировал, что отношения России и Польши не ждёт ничего хорошего. Такие выводы он сделал по поведению Варшавы в последнее время.
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