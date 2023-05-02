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Опубликовано 2 мая 2023, 12:02
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В Кремле усомнились в достоверности данных США о потерях России в СВО

Песков: Данные Пентагона о потерях ВС России в ходе спецоперации взяты с потолка

Утверждения Пентагона США о том, что Вооружённые силы России потеряли за последние месяцы 100 тысяч военных в ходе спецоперации на Украине, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Взятые с потолка абсолютно [данные]", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что у США нет возможности называть какие-либо корректные данные, ведь они не располагают ими. Он призвал ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России.

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Ранее Песков спрогнозировал, что отношения России и Польши не ждёт ничего хорошего. Такие выводы он сделал по поведению Варшавы в последнее время.

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Александр Юнашев
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