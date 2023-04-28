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28 апреля, 04:19

В США рассказали, какую правду скрыл Байден об Украине

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден скрывает реальное положение дел на Украине

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб обвинил президента США Джо Байдена в сокрытии реального положения дел на Украине. Как он отметил в статье для Responsible Statecraft, обман американского лидера вскрыли слитые документы Пентагона.

"Отчёты рисуют гораздо более мрачную картину перспектив Киева в войне, чем признал Белый дом. Они описывают уровни укомплектования и подготовки к долгожданному контрнаступлению Украины, которые внушают мало уверенности в том, что оно приведёт к решительному порыву против усиленной российской обороны", — написал Биб.

При этом, по словам эксперта, Вашингтон ничего не сделал для подготовки компромиссного урегулирования конфликта на Украине.

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"Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой той самой военной конфронтацией с Москвой, от которой он открещивается", — считает экс-аналитик.

Биб также выразил уверенность, что правда в конечном итоге выйдет наружу, как это было во Вьетнаме и Ираке.

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Ранее издание The Wall Street Journal также со ссылкой на секретные документы Пентагона опубликовало статью, в которой говорилось о незащищённых ПВО Украины 40 объектах. И уже к началу мая ВСУ могут полностью лишиться боеприпасов к таким системам, утверждается в тексте.

Обложка ©

Flickr / The White House

Ольга Платонова
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