В США рассказали, какую правду скрыл Байден об Украине

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб обвинил президента США Джо Байдена в сокрытии реального положения дел на Украине. Как он отметил в статье для Responsible Statecraft, обман американского лидера вскрыли слитые документы Пентагона.

"Отчёты рисуют гораздо более мрачную картину перспектив Киева в войне, чем признал Белый дом. Они описывают уровни укомплектования и подготовки к долгожданному контрнаступлению Украины, которые внушают мало уверенности в том, что оно приведёт к решительному порыву против усиленной российской обороны", — написал Биб.

При этом, по словам эксперта, Вашингтон ничего не сделал для подготовки компромиссного урегулирования конфликта на Украине.

"Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства США или НАТО, чреватой той самой военной конфронтацией с Москвой, от которой он открещивается", — считает экс-аналитик.

Биб также выразил уверенность, что правда в конечном итоге выйдет наружу, как это было во Вьетнаме и Ираке.