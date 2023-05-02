Жителям Москвы и Подмосковья раскрыли самые "грибные" места для весеннего сбора

На сбор весенних грибов есть ещё полторы недели, поэтому россиянам лучше поторопиться. Об этом в беседе с "Москвой 24" предупредил телеведущий, автор научно-популярного ютуб-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров. Он также рассказал, где и какие грибы можно успеть собрать в Московской области.

"Сейчас активный период сморчков, сморчковой шапочки, строчков гигантских. Весной грибная волна наступает один раз, а летний сезон придёт лишь в июне, так что лучше поспешить: ещё неделя-полторы — и их будет не найти", — сказал он.

Тихомиров также объяснил, что сморчки и сморчковая шапочка относятся к одному семейству, хотя и отличаются визуально. Так, у первых вытянутая шапка, у вторых — округлая. Оба вида съедобные. А вот со строчками гигантскими и обыкновенными нужно быть аккуратнее. Первый гриб безопасный, имеет светло-бежевый цвет, а второй содержит яд гиромитрин и окрашен в тёмно-коричневый цвет. При малейших сомнениях лучше проходить мимо.

Сморчки и сморчковые шапочки находятся в осиновом лесу, чаще всего их можно встретить на юго-востоке и востоке Московской области, в том числе в Павловском Посаде. Причём лучше уходить в глубь леса, поскольку на опушках грибы могут быть подсохшими. А вот строчки гигантские растут в берёзовом лесу любого подмосковного района.