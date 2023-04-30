Родителям объяснили, как обезопасить детей на даче
МЧС призвало держать детей на даче подальше от ядовитых растений
МЧС России посоветовало россиянам уделить особое внимание безопасности детей на даче. Соответствующую памятку ведомство разместило накануне майских праздников.
Во избежание опасных ситуаций спасатели советуют размещать на участках глубокие ёмкости с водой таким образом, чтобы дети не смогли в них забраться. Ещё одна опасность — острый садовый инвентарь. Его не стоит хранить в доступном для малолетних дачников месте. В противном случае могут быть порезы и другие травмы.
"Ядовитых растений на участке не должно быть", — предупреждает МЧС.
Завершает список рекомендаций совет одевать своих детей по погоде и обеспечивать им защиту от насекомых.
Ранее Лайф разбирался, в каких случаях дачникам грозят новые штрафы, которые будут действовать в майские праздники. В этом году изменились правила разжигания костров, а также появилось наказание за мытьё машин за городом.
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