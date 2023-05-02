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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 16:29

В Госдуме призвали воссоздать сеть бесплатных кружков для школьников

Депутат Сухарев призвал воссоздать бесплатные технические кружки для школьников

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил воссоздать в России сеть бесплатных технических кружков для детей. С этой инициативой он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

Парламентарий напомнил, что в советское время кружки по моделированию радиоуправляемой техники были частью системы дополнительного образования школьников. Подобные занятия, как указал Сухарев, прививают детям интерес к инженерному и конструкторскому делу. В связи с чем многие ребята при поступлении в вузы выбрали эти направления. В настоящее же время в некоторых российских регионах есть такие кружки, но все они платные. При этом в небольших населённых пунктах подобных занятий может и вообще не быть, даже за деньги.

"С учётом образовавшегося в последние десятилетия дефицита инженерных кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания федеральной сети бесплатных технических секций моделирования", — сказано в письме депутата, копия которого оказалась в распоряжении RT.

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А ранее в Госдуме предложили раз в неделю проводить в школах урок на свежем воздухе. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Борис Чернышов.

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ТАСС / Василий Шитов

Наталья Исакова
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