В Госдуме призвали воссоздать сеть бесплатных кружков для школьников

Парламентарий напомнил, что в советское время кружки по моделированию радиоуправляемой техники были частью системы дополнительного образования школьников. Подобные занятия, как указал Сухарев, прививают детям интерес к инженерному и конструкторскому делу. В связи с чем многие ребята при поступлении в вузы выбрали эти направления. В настоящее же время в некоторых российских регионах есть такие кружки, но все они платные. При этом в небольших населённых пунктах подобных занятий может и вообще не быть, даже за деньги.