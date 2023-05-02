В Госдуме призвали воссоздать сеть бесплатных кружков для школьников
Депутат Сухарев призвал воссоздать бесплатные технические кружки для школьников
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил воссоздать в России сеть бесплатных технических кружков для детей. С этой инициативой он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.
Парламентарий напомнил, что в советское время кружки по моделированию радиоуправляемой техники были частью системы дополнительного образования школьников. Подобные занятия, как указал Сухарев, прививают детям интерес к инженерному и конструкторскому делу. В связи с чем многие ребята при поступлении в вузы выбрали эти направления. В настоящее же время в некоторых российских регионах есть такие кружки, но все они платные. При этом в небольших населённых пунктах подобных занятий может и вообще не быть, даже за деньги.
"С учётом образовавшегося в последние десятилетия дефицита инженерных кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания федеральной сети бесплатных технических секций моделирования", — сказано в письме депутата, копия которого оказалась в распоряжении RT.
А ранее в Госдуме предложили раз в неделю проводить в школах урок на свежем воздухе. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Борис Чернышов.
ТАСС / Василий Шитов