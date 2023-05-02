"И люди любят его": Оливер Стоун назвал Путина великим лидером
Оскароносный режиссёр Оливер Стоун назвал Путина великим лидером России
Американский режиссёр и обладатель трёх статуэток "Оскар" Оливер Стоун назвал российского президента Владимира Путина великим лидером. Об этом он заявил в интервью The Guardian, которое приурочено к выходу документального фильма Nuclear Now ("Время атома") о ядерной энергетике.
"Я думаю, что Россия делает отличную работу в области ядерной энергии. Китай тоже лидер в этой сфере, хотя я на самом деле так и не сумел внедриться в Китай, что очень жалко с точки зрения кино, которое я хотел бы, чтобы мы сделали. Но Путин — великий лидер своей страны, и люди любят его", — сказал 76-летний режиссёр.
Картина "Время атома" вышла на большие экраны в США и Канаде 28 апреля, вскоре фильм появится и на онлайн-платформах. В описании трейлера указано, что лента призвана развеять опасения, связанные с мирным атомом, который гораздо безопаснее выбросов парниковых газов.
Ранее Стоун снял документальную картину "Украина в огне", рассказывающую о протестах на Майдане в Киеве, которые происходили в конце 2013 – начале 2014 года. Режиссёр называл Украину частью плана США в вопросе противостояния России.