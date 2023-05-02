"И люди любят его": Оливер Стоун назвал Путина великим лидером

"Я думаю, что Россия делает отличную работу в области ядерной энергии. Китай тоже лидер в этой сфере, хотя я на самом деле так и не сумел внедриться в Китай, что очень жалко с точки зрения кино, которое я хотел бы, чтобы мы сделали. Но Путин — великий лидер своей страны, и люди любят его", — сказал 76-летний режиссёр.