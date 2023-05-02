Россияне признались, что не получают водительские права из-за страха и принципов

В России 29% жителей принципиально не хотят получать водительские права. Таковы результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "Сберавто". Результаты исследования приводит RT. Всего в нём приняло участие пять тысяч человек.

Выяснилось, что у 53% опрошенных есть водительские права, а 5% респондентов намерены получить права в течение года. Ещё 13% участников исследования хотят получить документ, но пока не начали проходить обучение.

Среди тех, кто не хочет получать водительские права, 38% отказываются от них из-за отсутствия машины. 24% не хотят водить авто, ещё столько же — экономят на обучении. Есть и те, кто боится водить, такое чувство есть у 22% опрошенных.

У 17% респондентов есть ограничения по здоровью, которые не дают им получить удостоверение водителя. Ещё 15% признались в отсутствии времени для получения прав. А 13% респондентов не хотят водить, поскольку у них есть родственники или знакомые, которые могут подвезти, если нужно.