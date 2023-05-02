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2 мая, 14:00

Путин: Международные спортивные чиновники пренебрегают принципами олимпизма

Многие международные спортивные чиновники пренебрегают принципами олимпизма, чем только наносят ущерб олимпийскому движению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Спортсмены наши принимают участие в международных спортивных соревнованиях и планируют принимать участие в различных международных соревнованиях. Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Ну бог с ними, они только наносят ущерб этим международному олимпийскому движению", — отметил глава государства, добавив, что спорт должен быть связующим звеном между народами и странами.

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А ранее президент РФ Владимир Путин поддержал развитие спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Александра Вишнякова
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