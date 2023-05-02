Путин: Международные спортивные чиновники пренебрегают принципами олимпизма

"Спортсмены наши принимают участие в международных спортивных соревнованиях и планируют принимать участие в различных международных соревнованиях. Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Ну бог с ними, они только наносят ущерб этим международному олимпийскому движению", — отметил глава государства, добавив, что спорт должен быть связующим звеном между народами и странами.