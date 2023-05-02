Во Всеволожске одобрили концепцию памятника Николаю Гумилёву

Совет депутатов Всеволожска в Ленинградской области одобрил концепцию установки памятника поэту Николаю Гумилёву. Как уточняет газета "Петербургский дневник", её представила глава комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, духовного наследия Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко.

Напомним, что Гумилёва расстреляли в 1921 году в современных границах этого города. Скульптором памятника выступила член Союза художников РФ Лариса Петрова.

"Установка первого в России памятника поэту в городе Всеволожске будет логичным продолжением сохранения памяти о Гумилёве", — подчеркнули в пресс-службе комиссии.