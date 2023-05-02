Невролог назвал недуг, с которым часто путают болезнь Альцгеймера

Зачастую российские врачи вместо болезни Альцгеймера пациентам с начинающимся слабоумием ставят диагноз: сосудистая патология мозга. Об этом заявил невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфёнов.

Он отметил, что в целом в нашей стране болезнь Альцгеймера очень редко диагностируется. Так, по словам Парфёнова, за прошлый год этот недуг был зарегистрирован всего в десяти тысячах случаев.

"Просто российские врачи плохо знают это заболевание, правильный диагноз ставится редко. Обычно психиатры ставят этот диагноз, но уже на самой последней стадии, когда человек слабоумен и речь идёт о его дееспособности. Вообще, в нашей стране, по разным подсчётам, вместо десяти тысяч полтора миллиона таких пациентов", — рассказал врач в беседе с "Газетой.ru".

По его данным, проблемы с сосудами являются причиной слабоумия почти в 15–20% случаев. Он советует коллегам, прежде чем диагностировать сосудистую деменцию, делать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. Так риск ошибиться будет ниже.